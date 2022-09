Cerveteri, incidente all’incrocio fra via Doganale e via di Ceri: scontro fra due auto

Cerveteri – Alle ore 13.00 circa di oggi, martedì 20 settembre, la squadra 26A dei Vigili del Fuoco è intervenuta per incidente stradale a Cerveteri. Nello scontro tra due autovetture, avvenuto all’incrocio tra via Doganale e via di Ceri, è rimasto ferito uno dei due conducenti che, estratto dai Vigili del Fuoco, è stato messo a disposizione del personale sanitario presente. La viabilità è stata interdetta per il tempo necessario ai rilievi stradali.

