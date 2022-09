Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice scandinavo responsabile dell’irruzione fredda della scorsa settimana si allontanerà gradualmente verso la Russia, ma avrà ormai lasciato il segno sull’Italia. Le temperature hanno già subito un’evidente diminuzione negli ultimi giorni, soprattutto nei valori minimi. Nei prossimi giorni l’anticiclone proverà a guadagnare terreno, estendendosi dalle basse latitudini mediterranee verso lo Stivale, ma non avrà la spinta sufficiente per favorire il ritorno del caldo che ci ha tenuto compagnia per buona parte della scorsa settimana. Il clima si mostrerà infatti più autunnale nei primi giorni della settimana, anche se il tempo risulterà abbastanza stabile. Ma non dappertutto, poiché le regioni centrali e tratti di quelle meridionali rimarranno esposte ad una leggera circolazione settentrionale, responsabile di locali condizioni di variabilità con qualche piovasco.

METEO MARTEDI’ 20 SETTEMBRE. In prevalenza soleggiato sulle regioni settentrionali, oltre che in Toscana, Umbria e sulle Marche. Maggior nuvolosità su Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata senza fenomeni di rilievo se non locali pioviggini in Puglia. Nubi sparse e schiarite sulle regioni meridionali, maggiori addensamenti in Puglia con qualche piovasco in estensione a Lucania e Campania interna nel corso della giornata. Temperature in diminuzione al Nord e sulle adriatiche.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giornata caratterizzata da instabilità pomeridiano-serale, in particolare sul medio-basso Lazio, laddove non si escludono locali rovesci più probabili tra Appennino frusinate e Cassino; spunti piovosi possibili anche tra basso viterbese e Valle del Tevere. Schiarite più ampie altrove. Temperature senza grandi variazioni, con minime ancora contenute nei fondovalle appenninici. Venti deboli o moderati da Nord-Nordest su Toscana, Umbria e alto Lazio, meridionali sul basso Lazio. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Inizio settimana variabile sul settore, con nuvolosità irregolare specie tra Toscana ed Umbria, laddove nelle ore pomeridiane ritroveremo spunti instabili associati a locali piovaschi o brevi isolati rovesci (più probabili sul comparto appenninico). Possibilità per pioviggini o isolati e brevi piovaschi anche sulla Toscana nord-occidentale e sul Lazio centro-occidentale. Stabilità e maggiori schiarite nei giorni successivi, salvo la persistenza di variabilità instabile sul basso Lazio. Temperature massime entro 22-25°C, minime contenute a valle, ma in calo ulteriore da giovedì specie a valle e lungo l’Appennino (qui con minime sin verso i 4-7°C). Ventilazione in prevalenza nord-orientale, a tratti moderata.

