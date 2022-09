Roma – Oggi interamente chiuso ed esposto al degrado e all’abbandono, dal 2006 l’ospedale Forlanini con una delibera di Marrazzo si avviò al declino fino alla chiusura totale ad opera di Zingaretti. Il 30 giugno 2015 il Pd, attraverso il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Massimiliano Valeriani, disse: “Con l’avvio del piano di riqualificazione dell’ospedale Forlanini verrà riconsegnato alla città di Roma un importante spazio urbano con una nuova vocazione che verrà definita attraverso un bando delle idee promosso dalla Regione per trasformarlo in un punto di riferimento per le start up e per chi opera nel sociale, nel mondo della cultura e dell’innovazione”.

“Gli esponenti del PD, che prima hanno chiuso il Forlanini e poi, negli ultimi 16 anni, in occasione di ogni elezione hanno fatto annunci e proclami sulla riqualificazione dell’ospedale, – afferma Luciano Ciocchetti (FdI), candidato al collegio Uninominale Camera 6 di Roma – promesse a cui non credono più nemmeno più loro, dovrebbero vergognarsi per il danno alla città e alla sanità regionale. Il mio auspicio è che il prossimo Governo possa farsi carico del destino di questa meraviglia italiana, e il mio impegno, quale espressione politica di questo collegio, sarà quello di far tornare il Forlanini a fare sanità di eccellenza, riconsegnando ai cittadini un importante ospedale cui hanno diritto”.

Per ribadire questa ed altre necessità del territorio romano, 21 settembre 2022, Luciano Ciocchetti incontrerà i cittadini presso Largo Odoardo Tabacchi 5 al Corviale, il complesso urbanistico nella periferia sud-ovest della Capitale. Venerdì 23 settembre, invece, Ciocchetti insieme a Mario Baccini, il candidato sindaco di Fiumicino, saranno a Testa di Lepre dalle ore 17, presso il Podere 679 in via Antonio Cassetti 30, per la chiusura della campagna elettorale: un’occasione di confronto dove poter gustare prodotti a Km 0, birra artigianale ed ascoltare musica dal vivo.

