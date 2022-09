Civitavecchia – Paura a Civitavecchia dove, alle ore 17 di questo pomeriggio, 20 settembre 2022, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti sull’autostrada A12 per un incidente: un uomo di nazionalità italiana ha perso il controllo della sua auto per cause ancora in corso di accertamento, e si è scontrato con il sottopassaggio pedonale a servizio del personale del casello di Civitavecchia Nord.

I Vigili del Fuoco arrivati sul posto hanno consegnato gli occupanti della vettura al personale sanitario del 118, che sembravano versare in condizioni abbastanza serie e hanno messo in sicurezza sia l’area che l’automobile. Il sottopasso pedonale è stato interdetto fino alla verifica da parte del tecnico responsabile competente. Sul posto presente anche la Polizia stradale.

Foto 2 di 2



Appena messa in sicurezza l’automobile e consegnati gli occupanti al 118, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti tempestivamente sempre sull’autostrada A12, questa volta per un incendio: all’uscita Civitavecchia porto una Smart ha preso fuoco. Il personale autostrade ha prestato i primi soccorsi con gli estintori e, appena arrivati sul posto, gli uomini della Caserma Bonifazi hanno finito di estinguere le fiamme che avvolgevano l’auto mettendola in sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

