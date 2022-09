Stanziate le risorse per la ristrutturazione dei plessi scolastici di Lido dei Pini ed Anzio Colonia

Anzio – Il Consiglio Comunale della Città di Anzio, su proposta del Sindaco, Candido De Angelis, ha approvato la variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che prevede un nuovo investimento nel settore dell’edilizia scolastica. Per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del plesso Leonardo Da Vinci a Lido dei Pini sono stati stanziati 615.000,00 euro; 590.000,00 euro, invece, saranno investiti per l’edificio Acqua del Turco ad Anzio Colonia.

Gli atti sono stati trasmessi all’Ufficio Tecnico dell’Ente che espleterà le procedure di progettazione e di gara, finalizzate ad avviare i due interventi per le opere di riqualificazione dei plessi scolastici.

