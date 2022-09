Fiumicino – “Lasciati a piedi perché gli autobus sono strapieni”. Con queste parole gli studenti dell’IIS Paolo Baffi della sede di Fregene denunciano i disagi che stanno vivendo in questi giorni. Studenti che devono fare i conti con una vera e propria odissea per raggiungere gli istituti scolastici a causa dei continui disservizi del Tpl.

In particolare, la capienza dei mezzi non è sufficiente per trasportare tutti i ragazzi che devono necessariamente prendere le navette agli stessi orari, pena l’arrivo in eccessivo ritardo a scuola. La navetta passa con la scritta “Bus completo” e non si ferma a meno che non scenda qualcuno. Ma la mancanza di spazio impedisce comunque ai ragazzi di salire. Ogni mattina, infatti, vengono lasciati a piedi soprattutto gli studenti che vivono a Focene. Discorso analogo vale per il ritorno, quando le navette che transitano sulla fermata di “Viale di Porto” nemmeno si fermano perché già piene.

Altra grave criticità è rappresentata dagli orari in cui passano gli autobus: sia all’andata, che al ritorno sono troppo distanti tra loro e le attese delle corse sono troppo lunghe tra l’una e l’atra. Questo costringe a prendere le navette successive, che permettono di entrare a scuola non prima della seconda ora: impossibile arrivare in orario e improbabile rientrare a casa ad un orario decente.

“Così ci negate il diritto allo studio – gridano gli studenti del Paolo Baffi -. Ora basta. Obiettivo della nostra raccolta firme è che sia trovata al più presto una soluzione che possa risolvere questo problema. Auspichiamo, in generale, che gli orari dei mezzi tengano conto degli orari di entrata ed uscita del nostro Istituto e che la loro capienza sia aumentata, al fine di permetterci di arrivare a scuola.

Inoltre, chiediamo che siano aumentate le coincidenze che ci permettano di raggiungere in tempi accettabili le rispettive destinazioni, come Aranova, Tesa di Lepre, Focene, Fiumicino e Parco Leonardo”.

