Trasporto aereo: a Fiumicino il 1st Annual Congress del Patto per la Decarbonizzazione

Fiumicino – Sarà mercoledì 21 settembre la giornata dedicata al 1st Annual Congress del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo, l’osservatorio promosso da Aeroporti di Roma in collaborazione con il Politecnico di Milano e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Ministero della Transizione Ecologica, e di Enac, che riunisce player industriali, stakeholder istituzionali, associazioni di categoria e terzo settore, con l’obiettivo di avviare la discussione sulla transizione green e l’obiettivo di neutralità climatica dell’intero settore entro il 2050.

L’evento, che inizierà alle ore 9:30 presso il Terminal 5 dell’Aeroporto di Fiumicino, con la media partnership de Il Sole 24 Ore, vedrà la mattina moderata da Giuseppe De Bellis, Direttore di Sky TG24, e il pomeriggio da Nathania Zevi, Giornalista Rai3 e Janina Landau, Responsabile sede romana Class Cnbc, e sarà l’occasione per riflettere sui primi dati emersi dalla ricerca condotta dall’osservatorio Energy & Strategy del Politecnico di Milano sulla Sostenibilità nel comparto del trasporto aereo: obiettivi di decarbonizzazione.

La ricerca è stata sviluppata in diverse fasi di lavoro, partendo da un’analisi della sostenibilità in un quadro di riferimento europeo fino alla formulazione di proposte di policy. L’annual congress proporrà un confronto e dialogo tra le parti, dalle aziende alle istituzioni, per la realizzazione degli obiettivi di sostenibilità nel settore del trasporto aereo, nel contesto dei Sustainable Development Goals e dell’Agenda 2030. Nuove tecnologie, aeromobili, infrastrutture e intermodalità: queste le parole chiave per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione verde del settore del trasporto aereo attraverso strategie e azioni di breve, medio e lungo periodo.

Tante le figure dal mondo aziendale, istituzionale e associativo, che prenderanno parte al dibattito. Interverranno, tra gli altri: Carlo Borgomeo, Presidente di Assaeroporti, Alfonso Celotto, Presidente di Aeroporti 2030, Davide Chiaroni, Professore Ordinario e Co-founder Gruppo Energy & Strategy Politecnico di Milano, Ernesto Ciorra, Direttore Innovability Gruppo Enel, Serafino D’Angelantonio, Airbus Chief Representative in Italy, Claudio De Vincenti, Presidente di Aeroporti di Roma, Pierluigi Di Palma, Presidente Enac, Costantino Fiorillo, Direzione Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari del MIMS, Marco Frey Presidente di UN Global Compact Network, Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Giorgio Graditi, Direttore del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili di Enea, Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Marcella Mallen, Presidente Asvis, Vito Mangano, Direttore Generale di Assohandlers, Nicolò Mardegan, Consigliere Direttivo di Assaereo, Esterino Montino, Sindaco della citta di

Fiumicino, Angela Natale, Presidente di Boeing Italia, Luciano Neri, Segretario Generale di IBAR, Alessio Quaranta, Direttore Generale di ENAC, Lorenzo Radice, Responsabile Sostenibilità Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Giuseppe Ricci, Direttore Generale della Direzione Energy Evolution ENI, Katia Riva, Chief Sustainability Officer Atlantia, Rafael Schvartzman, Regional Vice President Europe di Iata, Paolo Simioni, Amministratore Delegato Enav e Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma. (fonte Adnkronos)

