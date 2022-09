Vaticano. A scuola di mestieri nella Fabbrica di San Pietro: il progetto per i giovani

Città del Vaticano – A scuola di mestieri in Vaticano, dove sta per decollare un progetto che aiuterà i giovani. “Da gennaio, partirà una scuola di arti e mestieri, in collaborazione con la Fabbrica di San Pietro, dove verranno ospitati per sei mesi una ventina di ragazzi che impareranno mestieri come quelli dello scalpellista o del falegname”, ha annunciato padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli tutti, intervenendo alla conferenza stampa per lanciare il “videomapping” sulla vita di San Pietro. Il progetto, ha spiegato, “vuole promuovere centri di formazione per i giovani basati sulla ripresa della dimensione spirituale, da coniugare con i principi del magistero pontificio: ai giovani che formiamo, chiediamo anche di dare testimonianza”. (fonte Adnkronos)

