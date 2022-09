Zanardi torna a casa dopo l’incendio di agosto: dimesso dall’ospedale di Vicenza

Alex Zanardi è tornato a casa. Il campione paralimpico ha lasciato oggi il reparto di riabilitazione del nosocomio vicentino San Bortolo, dove era rimasto ricoverato per 76 giorni.

“Alex Zanardi è stato dimesso dall’ospedale di Vicenza dopo che ad inizio di agosto un incendio all’impianto fotovoltaico di casa sua aveva danneggiato i macchinari dedicati all’assistenza del campione, costringendolo al trasferimento in una struttura sanitaria specializzata”, scrive su Twitter il presidente della regione Veneto Luca Zaia che aggiunge al post due emoticon con bicipite flesso come incoraggiamento.

“Finalmente a casa. Forza Alex, ti vogliamo bene”, scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook.

“Alex Zanardi è tornato a casa dopo 76 giorni di ricovero. E continua a lottare come solo lui sa fare. Un’altra dimostrazione di resistenza dell’uomo dei miracoli. È impegnato nell’ennesima sfida e noi tifiamo per lui. Nessuno ha la sua tempra. Forza campione!”, si legge nel post del deputato di Italia Viva Luciano Nobili.

