Genova – Il Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica, prepara la sua 62a edizione in programma dal 22 al 27 settembre, che accoglierà nel capoluogo ligure operatori del settore e appassionati del mare.

Il Salone Nautico Internazionale di Genova è l’evento più rappresentativo dell’eccellenza a livello mondiale del comparto della nautica da diporto italiana ed è punto di riferimento e piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore 365 giorni l’anno. La fiducia delle aziende del comparto si dimostra significativa, con un riscontro importante in termini di richiesta di partecipazione: la 62ª edizione, sold-out in termini di adesioni di espositori italiani e internazionali già dal mese di giugno, a conferma dell’autorevolezza e della forza della manifestazione, è lo specchio di un mercato caratterizzato da un trend di crescita molto sostenuto.

Foto 3 di 3





Mercoledì 13 luglio, in una location d’eccezione come il prestigioso Yacht Club di New York a Manhattan, si è svolta la presentazione del Salone Nautico Internazionale di Genova negli Stati Uniti d’America, con una preview del Salone Nautico. Gli USA rappresentano stabilmente il primo mercato per la diportistica Italiana nel mondo, con 10 anni di crescita continua a due cifre. L’export di yacht italiani ha raggiunto nei primi mesi del 2022 il massimo storico, sfiorando la soglia dei 3,5 miliardi di dollari ed il mercato americano rappresenta ormai un target strategico e imprescindibile per i cantieri italiani.

L’evento ha già all’attivo 61 edizioni che costituiscono un patrimonio unico di una realtà che capace di coniugare storia, competenza, saper fare, design, tecnologia, innovazione, sviluppo e business. Il Salone Nautico si è confermato anche nel 2021 un modello di evento all’avanguardia, efficace e concreto, che ha dato prova di forza e resilienza, simbolo del Paese e del made in Italy nel mondo. La kermesse ha raggiunto la sua storica 60esima edizione nel 2020, distinguendosi come l’unico appuntamento di settore organizzato in presenza in Europa gestito nel segno dell’efficacia, della sicurezza e della qualità dei contatti per gli espositori e per il pubblico.

L’organizzazione del Salone Nautico è al lavoro per capitalizzare il grande lavoro svolto negli ultimi anni nell’individuazione e messa a punto di strumenti e soluzioni organizzative, tecnologiche, di layout e di gestione, controllo e verifica, in ottica di sicurezza ed efficienza, per confermarsi ancora una volta come un evento concreto ed efficace e continuare a rispondere alle esigenze del mercato consentendo l’incontro reale tra domanda e offerta e lo sviluppo del business.

Il Salone Nautico Internazionale di Genova, già caratterizzato lo scorso anno dalle prime importanti evoluzioni del suo layout, propone il collaudato format multi-specialistico, con rinnovati servizi dedicati e sviluppati per i cinque segmenti di mercato che lo rappresentano, per oltre 200.000 mq di esposizione: Yacht e Superyacht, Sailing World, Boating Discovery, Tech Trade e Living the Sea.

Dal 4 luglio è attivo online sul sito www.salonenautico.com il servizio di ticketing online per l’acquisto degli ingressi all’evento. Come prassi consolidata, i biglietti acquistati saranno abbinati da sistema ai giorni di visita, con la possibilità di integrare servizi aggiuntivi in fase di prenotazione.

Ricca e completa anche quest’anno l’offerta dell’agenda di eventi e workshop che si terranno presso il Padiglione Blu, nelle Sale Forum ed Innovation e nella suggestiva cornice della Terrazza, così come il palinsesto di appuntamenti presso il Teatro del Mare. Il tradizionale programma FORUM dei convegni istituzionali, in collaborazione con Confindustria Nautica, proporrà seminari tecnici e conferenze sui temi del settore e le ultime innovazioni tecnologiche.

Tra gli appuntamenti di primo piano, torna il “Design Innovation Award”, promosso da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, che giunge quest’anno alla sua la terza edizione: il Premio, dedicato alle novità esposte al Salone Nautico Internazionale di Genova, promuove l’eccellenza della produzione nell’ambito della nautica da diporto che si distingua, ogni anno, per ricerca, innovazione, qualità formale e tecnica, sostenibilità. La premiazione dei vincitori delle 9 categorie in concorso, votate da una giuria internazionale composta da esperti di design, rappresentanti del mondo accademico e produttivo e giornalisti specializzati del settore, avrà luogo nel corso del 62° Salone Nautico.

Il Salone Nautico è un evento capace di coniugare la solidità del passato e la visione del futuro: prosegue il percorso iniziato nel 2020, verso il futuro- “Road to 2023” – che porterà alla realizzazione del nuovo Salone Nautico, grazie ai lavori del nuovo Waterfront di Levante di Genova, che dal 2023 offrirà all’evento un layout spettacolare, funzionale e scenografico, imprimendo ulteriore impulso e forza alla manifestazione a conferma della sua centralità in Europa e nel Mediterraneo.

(Il Faro online)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.