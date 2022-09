A spasso per Formia con una chiave da meccanico “Telescopica” nascosta nei pantaloni

Formia – I militari N.O.RM. – Sezione Radiomobile hanno denunciato un uomo cl. 93 di Formia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, per essere stato sorpreso con una chiave da meccanico di tipo “Telescopica” in acciaio di 28 centimetri occultata nel pantalone, sottoposta a sequestro.

I militari N.O.RM. – Sezione Radiomobile hanno, invece, denunciato un uomo cl. 46 di Formia, per non aver ottemperato alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle parti offese, rispettivamente coniuge e figlia, cui è sottoposto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

