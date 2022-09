Cagliari, grave lutto per il tecnico Liverani: morta la moglie

Lutto per il tecnico del Cagliari Fabio Liverani: morta la moglie Federica. L’ex centrocampista di Viterbese, Perugia, Lazio e Fiorentina e anche della Nazionale, aveva conosciuto la donna da giovanissimo, tra i banchi di scuola. Poi il matrimonio e due figli, Mattia e Lucrezia.

“Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblù”. Così il Cagliari calcio su Twitter.

“L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”, si legge nel post del Lecce.

Subito dopo è arrivato il cordoglio della Lazio. Anche il presidente della Lega B “Mauro Balata e le associate della Lega si stringono a Fabio Liverani, ai suoi figli e alla sua famiglia per la prematura scomparsa dell’adorata moglie e mamma Federica”. (Adnkronos)

(foto@CagliariCalcio-Twitter)

