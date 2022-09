Coletta incontra Gualtieri: Roma e Latina insieme verso l’Expo e il Giubileo

Roma – Questa mattina il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha ricevuto in Campidoglio il Sindaco di Latina, Damiano Coletta. Al centro dell’incontro la collaborazione tra la Capitale e il Comune pontino nell’ambito delle iniziative previste per il Giubileo del 2025, le opportunità del Pnrr e quelle relative alla candidatura di Roma ad Expo 2030.

Mobilità, trasporti, cultura, innovazione e sviluppo, valorizzazione dei percorsi turistico-religiosi sono gli ambiti strategici su cui le due amministrazioni lavoreranno nei prossimi mesi per sviluppare una maggior sinergia tra Roma e la seconda città del Lazio.

“Rafforziamo l’intesa tra la Capitale e Latina per lavorare insieme alle prossime sfide che ci attendono, per trasformare le nostre città e per renderle più moderne, accoglienti e sostenibili anche in vista di eventi importanti come il Giubileo ed Expo senza dimenticare le opportunità dei progetti finanziati coi fondi del Pnrr”, ha detto il Sindaco Gualtieri.

“È stato un incontro costruttivo e, per questo, ringrazio il Sindaco Gualtieri. Lavoreremo fin da subito per arrivare ad un protocollo d’intesa tra le due città che possa rafforzare la sinergia tra Roma e Latina nell’ambito delle opportunità che offriranno eventi come il Giubileo ed Expo o come il Pnrr”, ha dichiarato al termine dell’incontro il Sindaco di Latina, Damiano Coletta.

