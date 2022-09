Jacobs ai Campionati Italiani Cadetti: “Non arrendetevi ragazzi, tutto è possibile”

Milano – C’era anche il campione olimpico ed europeo dei 100 metri Marcell Jacobs all’evento organizzato da Nike e da Fidal Lombardia all’Arena Civica di Milano.

Il velocista, dopo aver premiato i vincitori delle corse amatoriali che si sono svolte nel pomeriggio, si è intrattenuto con le migliori giovani promesse di 14 e 15 anni della Regione che parteciperanno ai Campionati Italiani Cadetti con la rappresentativa di Fidal Lombardia a ottobre.

A loro, insieme al suo allenatore Paolo Camossi, ha mostrato qualche andatura, per poi finire con una prova di accelerazione.

“Ma non li annoiamo troppo che vogliono correre”, ha commentato l’uomo più veloce del mondo, fresco di matrimonio (all’Arena Civica era presente anche la moglie Nicole Daza), prima di cimentarsi in una gara esclusiva con due ragazzi che si sono distinti durante l’allenamento.

Grande l’accoglienza riservata a Jacobs. “Sono sempre andato in campo per divertirmi – ha aggiunto rivolgendosi ai giovani fan presenti – quando ero bambino avevo due sogni: vincere le Olimpiadi e andare nello spazio. Il primo lo abbiamo centrato, sul secondo ci stiamo lavorando”.

In relazione alla stagione in corso, Jacobs ha sottolineato che quella Indoor “era partita benissimo. Ci siamo confermati anche nei 60 metri, ed è stato importantissimo visto che dopo le Olimpiadi molti pensavano che fosse stata solo fortuna”. Poi però “è arrivata una parte difficile della mia carriera”, ha spiegato riferendosi all’estate appena trascorsa, in cui “ho avuto tanti infortuni”. Ai ragazzi Jacobs ha detto di non fermarsi mai davanti alle difficoltà e di “non avere paura del giudizio degli altri” perché nella vita “potete fare qualsiasi cosa”. (Ansa).

(foto@Colombo/Fidal)

