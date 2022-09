Ladispoli, Frappa: “Grande successo per il progetto Sui passi di Caravaggio”

Ladispoli – “Complimenti agli artisti Felicia Caggianelli e Stefano Martini che nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale di Fiano Romano hanno ottenuto un grande successo con il progetto Sui passi di Caravaggio, teso a rivendicare l’ultimo approdo e forse la morte del grande pittore sulle sponde di Palo”.

Con queste parole l’assessore alla pubblica istruzione, Margherita Frappa, ha elogiato i due pittori di Ladispoli che hanno esposto le loro riproduzioni museali dei dipinti di Caravaggio nelle sale del castello di Fiano Romano in occasione delle iniziative per la celebrazione della Madonna addolorata.

“Le centinaia di persone che hanno visitato l’esposizione – prosegue l’assessore Frappa – e conosciuto il progetto Sui passi di Caravaggio che da tempo propone una nuova ipotesi sugli ultimi giorni di vita di Michelangelo Merisi, hanno confermato come Ladispoli sia una fucina di eccellenze anche nel campo dell’arte e della cultura. Da tempo gli artisti Felicia Caggianelli e Stefano Martini, autori di splendide copie museali delle opere di Caravaggio, stanno ottenendo successi in tutta la regione, contribuendo a portare il alto l’immagine di Ladispoli. Città che ha ormai un saldo legame con il Caravaggio. Un elogio particolare all’artista Felicia Caggianelli che in questo fine settimane, nella sala conferenze delle Terme dei Papi a Viterbo ha ricevuto un premio dall’Associazione Tullius Cicero per i suoi dipinti di arte classica”.

