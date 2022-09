Mondiali di Ciclismo, notte azzurra in Australia: la staffetta mista è argento

Proseguono i successi del ciclismo azzurro. Ai Mondiali in svolgimento in Australia, dopo l’oro conquistato dalla giovane Vittoria Guazzini nella categoria Under 23 nella cronometro iridata, arriva una splendida medaglia d’argento per l’Italia. Gli autori della conquista sono i componenti della staffetta mista che hanno chiuso a 2”92 dalla fortissima Svizzera, che ha ottenuto il titolo mondiale.

Applausi per . Edoardo Affini, Elena Cecchini, Filippo Ganna, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Matteo Sobrero che hanno tessuto una bellissima gara combattuta con determinazione fino al traguardo finale. Terza la Nazionale australiana.

(foto@SprintCycling-Federciclismo/Twitter)

