Pallanuoto, 18 atleti paralimpici agli allenamenti con i campioni della Pro Recco

Da martedì 27 a giovedì 29 settembre i migliori 18 atleti della pallanuoto paralimpica si alleneranno assieme ai grandi campioni della Pro Recco per uno spettacolo senza precedenti.

La Pro Recco, campione d’Italia e d’Europa, accoglierà la prima uscita ufficiale della rappresentativa italiana di pallanuoto paralimpica. La “Nazionale” con non poca gratitudine ed entusiasmo, ha accolto l’invito del Presidente Maurizio Felugo e si allenerà alla piscina “Ferro”.

Per i diciotto atleti convocati (selezionati precedentemente a Napoli alla fine del Campionato di Serie A) sarà una straordinaria occasione di giocare nel “tempio della pallanuoto” e, soprattutto, di conoscere i campioni biancocelesti, molti dei quali protagonisti in estate con il Settebello.

E sarà proprio l’elemento dell’acqua ad unire le due compagini. Giovedì 29 settembre alle ore 12 la rosa paralimpica del Referente Nazionale Mario Giugliano e del Referente Tecnico Salvatore Figuccio si allenerà e giocherà insieme alla Pro Recco.

Le considerazioni di Salvatore Figuccio:“Siamo molto emozionati per questo lusinghiero invito da parte della Società più prestigiosa d’Italia e d’Europa. Abbiamo selezionato 18 ragazzi per queste sessioni di allenamento congiunto con i campioni della Pro Recco e vedere i loro sguardi dopo la convocazione ci ha regalato delle emozioni indescrivibili. Con noi ci saranno a rotazione anche due tecnici delle società affiliate che ci affiancheranno per crescere e per fare accrescere ancora di più il movimento della pallanuoto paralimpica. Questo – conclude Figuccio – è il primo appuntamento con la Rappresentativa, ma siamo assolutamente sicuri che ci saranno altre occasioni con altrettanti atleti”.

“Siamo orgogliosi che l’avventura della rappresentativa paralimpica italiana cominci proprio a Recco. Afferma il presidente Felugo – abbiamo percepito il loro entusiasmo, ma questi due giorni insieme, in realtà, saranno un regalo più per noi che per loro: la tenacia, la passione e il coraggio che riversano durante gli allenamenti e nelle partite sono da esempio, fanno riflettere e ci migliorano come uomini. Questi ragazzi e i loro tecnici incarnano alla perfezione i valori che la pallanuoto vuole diffondere e quest’esperienza a Recco sarà l’ennesima prova a dimostrazione di come lo sport unisca più di ogni cosa”.

Di seguito gli atleti convocati da RN Mario Giugliano e dal RT Salvatore Figuccio:

ANDINA CESARI Cesare ASD CRAZY WAVES

ROSSANI Valentina ASD CRAZY WAVES

GALLONE Andrea GRANDA WATERPOLO ABILITY

LOBBA Andrea GRANDA WATERPOLO ABILITY

ABETE Vittorio WATER SPORT NAPOLI LIONS

COTTICELLI Giuseppe WATER SPORT NAPOLI LIONS

DI SANTO Giacomo MO.CRI.NI. LINUS

LEOTTA Luca MO.CRI.NI. LINUS

LONGO Gianvittorio MO.CRI.NI. LINUS

PALUMBO Vincenzo CENTRO SPORTIVO PORTICI

SANTORO Angelo CENTRO SPORTIVO PORTICI

PAOLA Luigi CENTRO SPORTIVO PORTICI

PERFETTO Ivan CENTRO SPORTIVO PORTICI

AQUINO Federica RARI NANTES FLORENTIA

CIULLI Simone RARI NANTES FLORENTIA

DI GANGI Niccolò RARI NANTES FLORENTIA

GOBBETTI Nicolò WATERPOLO ABILITY LOMBARDIA

RATTI Andrea WATERPOLO ABILITY LOMBARDIA

Lo Staff

Mario Giugliano Capo Delegazione

Simone Conversini Team Manager

Salvatore Figuccio Team Leader

Antonella Galvan Classificatore

Andrea Valsecchi Classificatore

Concetta Condello Fisioterapista

Laura Perego Tecnico di Società

Christian Paolino Tecnico di Società

(foto@Deepbluemedia)

