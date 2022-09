Pista lunga, skeleton e short track: gli Azzurri in preparazione per la prossima stagione

La Nazionale Italiana di pista lunga ha svolto una sessione di allenamento e valutazioni fisiologiche a Baselga di Pinè (Trento).

Sotto la supervisione del direttore tecnico Maurizio Marchetto e lo staff dell’Istituto di Scienza dello Sport gli atleti Giovannini Andrea, Peghini Mattia, Ghiotto Davide, Niero Daniel, Bosa David, Peveri Laura, Vigl Maybritt, Thurner Romedius, Maffei Federica, Rosanelli Nicky, Pergher Serena, Trentini Alessio, Bosa David e Betti Francesco hanno effettuato una serie di test per il controllo ed il monitoraggio degli adattamenti.

La Nazionale Italiana di short track è in raduno a Bormio (provincia di Sondrio) per preparare le competizioni della prossima stagione agonistica.

Chiara Betti, Nicole Botter-Gomez, Elisa Confortola, Katia Filippi, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina, Mattia Antonioli, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Marco Giordano, Pietro Marinelli, Davide Oss Chemper, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Davide Viscardi, sotto la guida del direttore sportivo Kenan Gouadec, hanno svolto sessioni di allenamento e di valutazione fisica in collaborazione con lo staff dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI, al fine di monitorare le condizioni atletiche e impostare i carichi di allenamento in previsione della prossima stagione.

In occasione del raduno delle Nazionali di bob e skeleton al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma, lo staff dell’Istituto di Scienza dello Sport ha effettuato, sotto la supervisione del direttore tecnico Maurizio Oioli, una serie di test neuromuscolari, di forza e di velocità finalizzati al monitoraggio degli allenamenti degli atleti.

Alessia Crippa, Chiara Duzioni, Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio, Angel Osague, Giovanni Marchetti, Amedeo Bagnis, Piero Drovanti, Mattia Gaspari, Marvin Moscara, Francesco Pellicani, Giovanni Pontiggia, Manuel Schwaerzer, Elena Bosco, Giulia Chenet, Anna Schenk, Tania Vincenzino, Patrik Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Mauro Colantoni, Erik Fantazzini, Enrico Ghilardini, Isabelt Juarez, Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Perin, Mattia Variola ed Alex Verginer gli azzurri sottoposti alle due giornate di test.

(coni.it)(foto@fisg.it-Aflo)

