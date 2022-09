Santa Marinella, Tidei: “L’amministrazione pronta a far rispettare il contratto d’appalto alla ditta Gesam”

Santa Marinella – “L’amministrazione comunale di Santa Marinella è pronta a far rispettare il contratto d’appalto alla ditta Gesam. Dopo aver verificato che molte strade non erano state adeguatamente spazzate ho dato mandato al nuovo direttore Leonardo Rotondi di attivarsi e come ha poi prontamente fatto” Lo comunica il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che ha ricevuto ieri la relazione con il primo ordine di servizio emesso da Rotondi nella sua veste di direttore dell’ esecuzione del contratto con la Gesam.

“Nei compiti che sono stati affidati a questa importante figura professionale rientra infatti il controllo e l’attuazione di quanto è stato pattuito tra l’impresa che svolge il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e il comune con particolare riferimento a tutto ciò che riguarda anche il rispetto dei piani di spazzamento della città. Ed è proprio in questo settore in base alle attente e ripetute verifiche compiute dal direttore Rotondi che sono emerse delle inadempienze le recenti piogge hanno determinato la parziale occlusione delle caditoie con foglie e detriti trasportati dalla copiosa acqua caduta nelle prime forti piogge della stagione

Il direttore avendo rilevato il mancato spazzamento delle vie cittadine attraverso l’impiego di mezzi meccanici dichiaratamente per assenza di personale, ha verbalmente invitato il coordinatore, tutti i responsabili a disporre un immediato intervento di pulizia della parte superiore delle caditoie stradali ( in merito di cui non si è però avuto alcun riscontro) tale da potere evitare allagamenti ed incidenti; le previsioni metereologiche segnalano la possibilità di ulteriori peggioramenti nei prossimi giorni con possibilità di temporali e di copiose piogge. La ditta avrebbe dovuto compiere tali interventi senza attendere che fosse il comune a ricordarlo.

Ora ha l’obbligo di adempiere con urgente impegno alla pulizia delle strade e delle caditoie soprattutto perché previste contrattualmente. Purtroppo si è rilevato che tali attività non vengono compiutamente eseguite in maniera tale da potere scongiurare allagamenti e disastri. L’impresa dovrà adeguarsi alle direttive o la prossima volta si potrebbe arrivare ad emettere sanzioni”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Santa Marinella, clicca su questo link