“Seguimi”: dal 2 ottobre spettacolo di luci sulla facciata della basilica di San Pietro

Città del Vaticano – La facciata della basilica vaticana si trasforma in maxi-schermo e per “raccontare” la vita di san Pietro. Con effetti tridimensionali, attraverso un videomapping che utilizza le tecnologie più sofisticate, dal 2 al 16 ottobre, a partire dalle ore 21, le opere d’arte che raffigurano il Principe degli Apostoli prenderanno vita assieme ad animazioni al pc.

“Sarà la prima tappa di una serie di itinerari di arte e fede – spiega l’arciprete della basilica di San Pietro, il cardinale Mauro Gambetti, nel corso di una conferenza svoltasi in Vaticano. Il primo videomapping in cui San Pietro stesso, che avrà la voce narrante di Flavio Insinna, racconterà la sua ‘biografia’”. Intitolato “Seguimi. La vita di Pietro”, lo “spettacolo” segna la prima tappa degli itinerari di “Arte e fede” delle attività pastorali della basilica vaticana: in altra parole, inaugura – in chiave artistica – un nuovo percorso pastorale di accompagnamento alla visita della basilica e al pellegrinaggio alla Tomba di Pietro, al quale coopereranno, secondo le specificità proprie, il Capitolo di San Pietro, la Parrocchia di San Pietro, la Fabbrica di San Pietro e la Fondazione Fratelli tutti.

“Dalla proposta di un calendario di lectiones Petri agli itinerari spirituali nei luoghi petrini della città di Roma, dalla contemplazione di una via Petri ad una preghiera quotidiana sulla Tomba dell’Apostolo, il percorso proporrà ai visitatori una varietà di occasioni di annuncio e di incontro a tu per tu con la figura petrina, della quale potranno approfondire e meditare l’esperienza umana e spirituale”.

LA VITA DI PIETRO

Quando nel mondo si sente parlare di San Pietro si pensa spesso alla Basilica Vaticana, la più imponente e famosa del mondo, ma quasi mai si ricorda l’uomo a cui essa è dedicata. Il progetto del videomapping parte proprio da qui, dalla figura di Simone, a cui Cristo ha cambiato persino il nome, e si propone di rispondere ad alcune semplici domande: chi è stato? Cosa sappiamo di lui? Le scene scelte narrano in prima persona i momenti salienti della vita dell’apostolo Pietro: la chiamata, la sequela, la missione, il martirio. La facciata della Basilica, oltre a costituire per questo progetto narrativo uno degli schermi più suggestivi al mondo, è pensata come parte integrante del racconto per celebrare la testimonianza dell’Apostolo nell’altare della Confessione.

Il progetto racconta la vita di Pietro attraverso una sequenza di immagini tratte dai più importanti repertori iconografici della Basilica e dei Musei vaticani. Per realizzare questo racconto sono stati scelti strumenti tecnologici capaci di valorizzare e armonizzare immagini, suoni e parole. Dal punto di vista tecnico, il videomapping propone un incontro inedito tra nuove tecnologie e l’iconografia relativa al patrimonio artistico della Fabbrica di San Pietro e dei Musei Vaticani. Un incontro tra antico e moderno che utilizza le tecnologie di produzione di effetti tridimensionali per la valorizzazione dei capolavori artistici della Basilica e dei Musei Vaticani ad opera di artisti tra i quali Raffaello, Perugino, Reni e Cavallucci. Le attrezzature per la proiezione del videomapping trovano sistemazione sui bracci del Colonnato, nell’ottica di una scelta che non condizioni in alcun modo la vita della Piazza e l’ordinario flusso dei fedeli al suo interno.

I fedeli, i pellegrini e i visitatori di tutto il mondo potranno entrare in dialogo con l’umanità dell’Apostolo e immergersi nella profondità della sua spiritualità, ripercorrendo le principali tappe della straordinaria vita del pescatore di Galilea – gli slanci e le cadute, la tenacia e il dubbio, le lacrime e il dono della vita – avendo così l’opportunità di riconoscere e riconoscersi nella sua esperienza di vita.

Nella sequenza delle immagini, gli oggetti legati alla fatica quotidiana del lavoro, come la rete e la barca, si propongono come simboli della Chiesa e della vita cristiana. I momenti scelti sono parte di una vocazione compiuta, quella di Pietro, custodita all’interno di un amore più grande che, agli uomini e alle donne di ogni tempo, continua a domandare: “Mi ami tu?”. Nella prospettiva pasquale che emerge dall’esperienza di Pietro, persino i dubbi e i tradimenti sono la condizione per incontrare, amare e servire il Signore e i fratelli.

ORARI DELLE PROIEZIONI

Le proiezioni avverranno ogni giorno da domenica 2 ottobre a domenica 16 ottobre inclusa. Il racconto del videomapping avrà una durata di circa 8 minuti e la proiezione si ripeterà nei seguenti orari: 21:00 – 21:15 – 21:30 – 21:45 – 22:00 – 22:15 – 22:30 – 22:45 – 23:00. Tra ogni racconto sarà proiettato un countdown, che indicherà il tempo rimanente all’inizio della riproduzione successiva.

CREDITS

Ideazione e regia di Mosaico Studio (Luigi Bartone, Felice Castrignanò, Sabrina Ferro)

Soggetto e testi di Mario Audino, Fra Agnello Stoia OFM Conv. e Mosaico Studio (Luigi Bartone, Sabrina Ferro, Irene Mancuso)

Voce di Flavio Insinna

Musiche originali di Paolo Paone

Visual identity e art direction di Mosaico Studio (Veronica De Simone)

Immagini concesse da Fabbrica di San Pietro e Musei Vaticani

Realizzazione mapping di OSC Innovation

