A Cerveteri arrivano le Giornate europee del patrimonio

Cerveteri – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la più grande manifestazione culturale d’Europa, i nostri luoghi della cultura riserveranno alcune sorprese con eventi e aperture straordinarie.

Sabato 24 Settembre

Apertura straordinaria serale del Museo Nazionale Cerite dalle ore 20.00 alle ore 23.00 con biglietto di ingresso al costo di 1€. Sono previste due visite guidate gratuite organizzate da Artemide Guide: una alle 20.30 e l’altra alle 21.30. Per informazioni e per prenotare la visita guidata: Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro oppure tel. 0699552637.

Domenica 25 Settembre

“Gli Etruschi si svelano” visita guidata allo scavo archeologico in corso a Monte Abatone, appuntamento ore 11:00 parcheggio del Granarone (posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. 0699552637).

“Archeologia e Paesaggio” un evento organizzato all’interno della Necropoli della Banditaccia che si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra archeologia e paesaggio prendendo spunto dal libro di Paolo Porretta “L’invenzione moderna del paesaggio antico della Banditaccia. Raniero Mengarelli a Cerveteri”.

Grandissima novità anche per quello che riguarda gli orari e i giorni di apertura del Sito Archeologico, con l’aggiunta della giornata di martedì.

Apertura al pubblico quindi dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 18.00.

