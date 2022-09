Affitto piattaforme aeree

Un articolo che fa riferimento all’affitto delle piattaforme aeree praticamente fa riferimento al noleggio delle stesse e quindi fa riferimento un servizio che è fondamentale per tutte quelle persone che hanno bisogno degli stessi magari perché devono fare dei lavori ad alta quota

E quindi parliamo di persone di professionisti che a un certo punto quando penso di averne bisogno quando vogliono prendere delle prime informazioni vanno ad interloquire con le varie aziende del settore e comunque ce ne stanno tante dappertutto e capire le alternative per quanto riguarda queste piattaforme aeree, perchè non è che ce ne sarà un’unica e di un tipo e ognuna tra queste serve per soddisfare le esigenze di ognuno, per esempio per quanto riguarda la possibilità di fare gli interventi di manutenzione sul verde o di ristrutturazione edile che sono due settori in cui spesso i professionisti si avvalgono di queste piattaforme

Quando facevamo riferimento al fatto che ci sono vari tipi di piattaforme parlavamo per esempio che esistono le piattaforme verticali o le piattaforme autocarrate o il noleggio di autogru e ognuna ha delle funzionalità che possono essere utile ìn delle specifiche situazioni e di sicuro servono come dicevamo per quei lavori ad alta quota che possono arrivare addirittura fino a 100 m di altezza

Se volessimo individuare due macrofamiglie di queste piattaforme mobili parleremo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili con una proiezione verticale del baricentro è le stesse sempre però con una posizione orizzontale del baricentro che va verso l’esterno

Sempre per quanto riguarda delle differenziazioni sappiamo che esistono tre tipi di piattaforme in base al tipo di spostamento e quindi sono tre categorie perché una piattaforma può essere controllata da un punto di comando nel telaio, un’altra una posizione di trasporto e un’altra con lo spostamento con la carta a forma di lavoro

Come possiamo notare da quello che abbiamo scritto fino ad ora è chiaro che è un argomento abbastanza complesso e può essere anche abbastanza tecnico e quindi quando non si è esperti in questo settore l’unica soluzione è quella dì farsi fare una consulenza prima dell’affitto da parte di questi esperti che sapranno come guidarci nel migliore dei modi per una scelta corretta e consapevole

Prendere delle prime informazioni con chi noleggia Le piattaforme aeree non ci costa nulla

Quando andiamo a noleggiare una di queste piattaforme aeree sarebbe giusto sapere che comunque esistono delle normative che tutelano quei lavoratori che la utilizzano per motivi per esempio edili quando vanno a lavorare come dicevamo ad alta quota e ci sono delle regole che se non vengono rispettate dal datore di lavoro quest’ultimo rischierebbe multe salate perchè parliamo di sicurezza del lavoro, e quindi dì un argomento rispetto al quale non si può scherzare

E per questo motivo e quindi per non fare degli errori bisogna anche affidarsi a delle aziende che hanno una buona esperienza in questo settore e magari hanno anche delle buone recensioni su internet perché quello potrebbe fare la differenza sulla nostra scelta.