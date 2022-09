BricoCenter: 90 nuove assunzioni in Italia

BricoCenter, azienda leader della distribuzione organizzata, che fa parte del gruppo ADEO, 1° leader europeo e 3° a livello mondiale nel settore habitat, fai da te e miglioramento della qualità della vita, offre opportunità di lavoro a 90 diverse figure per i punti vendita in Italia. Le assunzioni riguardano Assistenti all’Accoglienza dei Clienti, che dovranno avere un contatto privilegiato con i clienti stabilendo con loro una relazione unica, accoglierli in cassa gestendo la coda, le criticità ed eventuali anomalie, occuparsi del box informazioni supportando il cliente nella sottoscrizione della carta fedeltà, nella fatturazione e nella gestione dei resi, prendere parte all’organizzazione di iniziative e eventi dedicati ai clienti favorendone la partecipazione e rendere il negozio un punto di riferimento per tutta la comunità; Addetti alla Vendita, che dovranno stabilire con i clienti una relazione distintiva e duratura sia in negozio che attraverso i canali digitali, accogliere, ascoltare e soddisfare i clienti durante la loro esperienza d’acquisto, contribuire allo sviluppo delle competenze di tutti, condividere con clienti e colleghi le conoscenze, la curiosità e la voglia di essere formato e informato e prendere parte all’organizzazione di iniziative ed eventi dedicati ai clienti; Coordinatori Flusso Merci, che dovranno occuparsi del flusso delle merci dal ricevimento al caricamento dei banchi, partecipare agli inventari e gestire lo stock e le anomalie, contribuire al miglioramento del negozio e delle sue performance, fare in modo che il negozio sia sempre pieno e ordinato, organizzare le attività in riserva assicurando ordine e sicurezza, gestire la preparazione delle zone espositive promozionali e seguire la squadra dei venditori partecipando allo sviluppo umano e commerciale del negozio; Addetti alla Contabilità, i quali dovranno far parte della squadra amministrazione e finanza, contribuire alla realizzazione dei progetti volti a fare evolvere i negozi e i servizi, garantire la registrazione puntuale delle fatture di acquisto dei servizi, contribuire all’evoluzione dei processi e gestire il flusso degli acquisti indiretti.

