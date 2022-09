Carte d’identità, caos file e prenotazioni a Palidoro: la denuncia di una residente

Fiumicino – “Dopo più di due ore sono ancora in attesa, mentre altre persone mi passano davanti”: a parlare in una lettera indirizzata a ilfaroonline.it è una residente che lamenta le modalità con cui si può richiedere la carta d’identità nel distaccamento dell’ufficio comunale di Palidoro.

“Il mio nominativo è stato consegnato e trascritto alle 9:30 – si legge nella lettera -, ma a 12 ancora ero in attesa di essere chiamata. La cosa strana, è che davanti a me sono passate altre persone che, non so in che modo, avevano un appuntamento per usufruire di tale servizio. Eppure, come scritto chiaramente nell’avviso appeso fuori, le carte d’identità vengono rilasciate presentandosi direttamente presso ufficio, senza prenotazione.

Se esiste una procedura da seguire, spiegata in modo semplice e chiaro, è inaccettabile dover aspettare tutto questo tempo mentre altre persone passano avanti. Le regole sono uguali per tutti e tutti abbiamo diritto ad usufruire in egual modo dei servizi pubblici”.

