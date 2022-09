Cerveteri, possibili cali di pressione o mancanza d’acqua il 23 settembre

Cerveteri – Il Comune di Cerveteri rende noto che a seguito di lavori di manutenzione sulla rete idrica da parte di Acea ATO 2, nella giornata di venerdì 23 Settembre dalle 8.00 alle 15.00 potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nelle seguenti zone:

• Via del Sasso e vie limitrofe

• Via Prato Grande e vie limitrofe

• Via Casale dei Centocorvi e vie limitrofe

• Via della Tomba e vie limitrofe

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:

• Via Prato Grande angolo Via del Sasso.

Per urgenze o richieste, contattare il numero verde 800130335

