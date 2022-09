Fiumicino – Ha fatto tappa anche nella chiesa di Santa Paola Frassinetti a Fiumicino “Alzati e pedala” la ciclo-staffetta ecologica diocesana, che, in occasione del tempo del Creato, sta attraversando le 5 vicarie della Diocesi di Porto-Santa Rufina, coinvolgendo le parrocchie della diocesi, insieme ai sacerdoti, i collaboratori, i bambini, le famiglie, le associazioni del territorio affinché accolgano con maggiore consapevolezza il messaggio dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco.

Una iniziativa che ha preso il via il 19 settembre e che si concluderà domani, venerdì 23, e che ha visto montare sui pedali sacerdoti, ma anche tante famiglie ogni giorno dalle 15.30 alle 19.30: 5 giorni per oltre 150 Km!

Una bici elettrica guidata da degli staffettisti – uno per ogni tappa con un rappresentante per ogni parrocchia – ha attraversato – a partire dalla Cattedrale – tutto il territorio diocesano. La bici è stata accompagnata da due bici e un’auto elettrica a supporto tecnico. All’arrivo in ogni tappa, lo staffettista ha trovato ad attenderlo la comunità parrocchiale, a cui ha fatto dono dell’enciclica Laudato Si’ assieme ad altri materiali che potranno essere utilizzati per sensibilizzare, formare e guidare la comunità nella cura del creato.

“Il nostro pianeta sta soffrendo – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – e i cambiamenti climatici ne sono il segnale più evidente. Gli esseri umani, soprattutto i più deboli, pagano le conseguenze dell’eccessivo sfruttamento della terra, del consumo ossessivo di beni e delle insostenibili disuguaglianze sociali che da ciò derivano. Alzati e pedala vuole risvegliare le coscienze, alimentare la passione per la cura del mondo, educare alla pace interiore e all’alleanza tra uomo e il creato, per corrispondere al progetto del Creatore.

La bicicletta che attraverserà tutta la diocesi simboleggerà l’impegno di ciascuno a “pedalare” il cambiamento; le comunità che accoglieranno la bicicletta simboleggeranno il nostro rinnovato impegno comunitario; l’alimentazione elettrica simboleggerà l’adozione di nuovi stili di vita capaci di rispettare la creazione che Dio ci ha donato”.

Il percorso

Le 5 vicarie della Diocesi di Porto Santa Rufina

19 settembre – I TAPPA

Cattedrale dei Sacri Cuori (La Storta), Natività di Maria Santissima (Selva Candida), Sante Rufina e Seconda (chiesa di Santa Gemma, Casalotti), Santa Rita (Casalotti), Santi Marco e Pio X (Casal Selce), Corpus Domini (Massimina) con Madonna di Fatima (Massimilla).

20 settembre: II TAPPA

Corpus Domini (Massimina), Santa Maria Madre della Divina Grazia (Ponte Galeria), San Benedetto Abate (Parco Leonardo-Le Vignole), Santa Maria Porto della Salute (Fiumicino), Santa Maria Madre della divina Provvidenza (Isola Sacra), Santa Paola Frassinetti (Isola Sacra), San Luigi Gonzaga (Focene).

21 settembre: III TAPPA

Assunzione della Beata Vergine Maria (Fregene), San Giorgio (Maccarese), Sant’Anna (Passoscuro), Nostra Signora di Fatima (Aranova).

22 settembre: IV TAPPA

Santissima Annunziata (chiesa di San Nicola – Marina di San Nicola), Sacro Cuore di Gesù (Ladispoli), Santa Maria del Rosario (Ladispoli), San Francesco d’Assisi (Marina di Cerveteri), Sant’Angela Merici (Casa famiglia Stella del Cammino, Santa Severa), San Giuseppe (Santa Marinella)

23 settembre: V TAPPA

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, (Ceri), Sant’Eugenio (I Terzi), Sant’Andrea Apostolo (Osteria Nuova, Santa Maria di Galeria), San Giovanni Battista (Chiesa di San Sebastiano, Cesano), Santi Pietro e Paolo (Olgiata-Cerquetta), Cattedrale dei Sacri Cuori (La Storta)

