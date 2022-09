Discarica a cielo aperto sulla Castrense: il Comune di Montalto ripulisce l’area

Montalto di Castro – Nelle scorse ore, il Comune di Montalto di Castro ha fatto rimuovere una mini discarica a cielo aperto lungo la strada regionale Castrense in direzione Canino, passati gli archi dell’antico acquedotto.

“Ringrazio gli operatori che hanno svolto il lavoro. L’indecenza di chi continua a trattare la nostra terra come una pattumiera non ha fine – dichiara l’assessore all’igiene urbana Francesco Corniglia -. Abbandonare rifiuti è un reato e non ha alcuna giustificazione. Bisogna amare e rispettare la natura e l’ambiente in cui viviamo. Si presta troppa attenzione e si critica il fatto che un rifiuto non venga subito rimosso da terra, ma il vero problema è che quel rifiuto in terra non deve esistere.

“Un paesaggio pulito – aggiunge Corniglia – incrementa naturalmente anche il flusso turistico e crea benessere. Rispettiamo il nostro territorio e facciamolo rispettare. Occorre un deciso cambio di passo con azioni mirate a reprimere e sanzionare il reato dell’abbandono rifiuti – conclude l’assessore – a potenziare il controllo del territorio e soprattutto ad educare al rispetto dell’ambiente”.

