Fiumicino, al via la pulizia delle caditoie e delle griglie della rete fognaria

Fiumicino – “Inizierà venerdì 23 settembre il servizio di pulizia delle caditoie stradali e delle griglie della rete fognaria pubblica ad opera di Ati”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Roberto Cini. “In particolare – spiega – si comincerà dalle caditoie nei pressi degli asili nidi e delle scuole dell’infanzia comunali e degli istituti superiori presenti sul territorio. Si proseguirà poi con le caditoie pressi il centro di primo soccorso/Asl di via Coni Zugna e di via degli Orti per proseguire poi con tutte le altre strade. Ringrazio gli uffici dell’Area Ambiente per aver organizzato e predisposto il servizio”.

