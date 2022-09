Ostia – Questa mattina è stato inaugurato l’istituto di Via Orazio Amato ad Acilia, edificio scolastico per il quale i cittadini attendevano l’apertura dei cancelli e l’inizio delle lezioni da anni. La costruzione dell’edificio, infatti, non era in carico al municipio e soltanto il 25 luglio 2022 questa amministrazione, grazie ad un intenso lavoro e confronto tra le strutture comunali e quelle municipali, è riuscita ad ottenerne il possesso permettendo ai nostri piccoli alunni di usufruire di ambienti spaziosi e confortevoli.

“Quando apre una scuola è sempre una festa, ma oggi lo è ancora di più perché, finalmente, dopo un’attesa incredibile di oltre 15 anni, portiamo in questo quartiere un servizio fondamentale per le famiglie e per tutta la comunità. Una scuola dell’infanzia che potrà accogliere 150 bambini, una struttura nuova e bella, ma anche una scuola del futuro per i criteri di sostenibilità con cui è stata realizzata. Inoltre, in questo istituto vogliamo realizzare una comunità energetica per condividere con il territorio energia pulita e dare un contributo per ridurre il costo delle bollette di chi abita qui. Ringrazio il municipio X, gli uffici comunali, le assessore Pratelli e Segnalini, che hanno fatto di tutto per raggiungere questo bel risultato”, il commento, a margine dell’evento, del sindaco Gualtieri.

“Stiamo investendo molto per alzare la qualità di ogni intervento educativo, portando servizi dove non ci sono e migliorando quelli esistenti. Abbiamo messo la scuola al centro della nostra agenda politica, consapevoli che la formazione dei nostri ragazzi è la più grande risorsa del nostro futuro”, conclude il primo cittadino della Capitale.

“Oggi è un giorno di gioia e soddisfazione, perché abbiamo raggiunto un grande traguardo. Ci siamo battuti molto per l’apertura di questa scuola e l’abbiamo ottenuta, grazie all’apporto di tutti, cittadini, consiglieri e commissioni che si sono spesi in tal senso. Un lavoro di squadra, dal nostro insediamento a gennaio 2022, intensificato dalla proficua collaborazione tra l’amministrazione e gli Enti preposti, Dipartimento e Patrimonio, che ci ha permesso oggi di aprire questo moderno edificio scolastico”, le parole del Presidente del X municipio Mario Falconi.

Intenso il lavoro del Presidente Falconi, e della sua squadra con l’Assessore ai Lavori Pubblici Guglielmo Calcerano e l’Assessore alla Scuola Angela Mastrantoni, sempre in continua collaborazione con l’amministrazione centrale del Sindaco Roberto Gualtieri, con l’Assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e l’Assessore alla Scuola Claudia Pratelli, che si sta spendendo per l’ambizioso Progetto “Scuole Aperte”: scuole aperte alla cittadinanza e cittadinanza aperta a questa nuova visione di scuola.

L’amministrazione del X Municipio, infatti, condividendo obiettivi e progetti dell’amministrazione centrale, riguardanti le tante strutture scolastiche, è al lavoro sulla riqualificazione delle scuole: un altro grande traguardo, infatti, riguarda la prossima ristrutturazione di 15 edifici scolastici, grazie ai fondi del Pnrr stanziati dal Comune di Roma per la riqualificazione energetica.

“Ci stiamo adoperando per rendere questo territorio a misura di cittadino, affinché tutti possano usufruire dei servizi essenziali: per questo partiamo dalla scuola, un’istituzione che è per noi un bene primario da difendere e potenziare – aggiunge Falconi -. Il nostro è un territorio di grandi risorse che, guardando la realtà dei fatti, così come deve sempre fare un buon amministratore, non sono ancora pienamente sfruttate e questo crea problematiche che io intendo affrontare in prima persona, insieme all’intera Giunta, con l’obiettivo di risolverle in maniera capillare”.

