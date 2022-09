Guerra in Ucraina: all’Onu l’incontro tra Lavrov e il cardinale Parolin

New York – Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha incontrato il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York. Lo riporta su Telegram la portavoce del ministero russo, Maria Zakharova, postando una foto della stretta di mano tra i due.

“Con l’aumento delle tensioni globali e la retorica che minaccia l’uso di armi nucleari, è più che mai cruciale far entrare in vigore il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt)”, le parole pronunciate dal cardinale Segretario di Stato durante il suo intervento alla decima riunione degli Amici del Ctbt, gruppo istituito nel 2002 da Australia, Canada, Finlandia, Germania, Giappone e Paesi Bassi e che ha lavorato per l’entrata in vigore del documento, tenendo riunioni ministeriali ogni anno. Definendo il Ctbt “una componente vitale del regime di disarmo nucleare”, il cardinale Parolin ha ribadito che “la Santa Sede deplora qualsiasi ripresa dei test e invita tutti gli Stati a mantenere l’adesione alla moratoria a rendimento zero”.

Il porporato, come riporta L’Osservatore Romano, ha riaffermato “il sostegno a un divieto globale degli esperimenti nucleari”, ricordando al contempo “tutti coloro che hanno sofferto a causa della radioattività rilasciata dagli esperimenti nucleari” la quale “ha un impatto sproporzionato su donne, bambine e non nati e ha contaminato gli ambienti in tutto il mondo”. Di qui, l’incoraggiamento della Santa Sede a tutti gli Stati affinché contribuiscano “agli sforzi per rimediare agli ambienti contaminati e assistere le vittime che hanno subito danni”. Un contributo, ha concluso il cardinale Parolin, che rappresenta “un obbligo morale”.

