Ladispoli. Isole mobili per la raccolta differenziata: i nuovi orari invernali

Ladispoli – Da questa settimana e fino al 31 maggio 2023 le isole mobili di raccolta differenziata dei rifiuti urbani saranno presenti sul territorio comunale il sabato e la domenica. Nelle isole mobili, sempre presidiate per indirizzare i cittadini ad un corretto smaltimento, è possibile conferire:

• carta e cartone

• imballaggi in vetro

• imballaggi in plastica

• imballaggi metallici

• frazione organica

• oli vegetali esausti

• plastica dura

• contenitori T/Toner e cartucce

• tubi fluorescenti, neon e lampadine

• medicinali scaduti

• pile esauste, batterie alcaline, batterie ed accumulatori di piombo (solo di provenienza domestica)

• abiti usati e prodotti tessili (massimo 50 litri, per quantità maggiori conferire al Centro Raccolta di via degli Aironi)

• micro RAEE.

Questi i luoghi e gli orari delle isole mobili:

Sabato

dalle 8:00 alle 11:30 via Firenze e Piazza della Vittoria

dalle 12:00 alle 15:30 Olmetto e Castellaccio dei Monteroni

dalle 16:00 alle 19:30 via Corrado Melone – Marina di San Nicola (uscita direzione Roma)

Domenica

dalle 8:00 alle 11:30 via dei Narcisi – via Claudia

dalle 12:00 alle 15:30 piazza De Michelis – viale Europa

dalle 16:00 alle 19:30 via Corrado Melone – Marina di San Nicola (uscita direzione Roma)

