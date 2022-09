Laver Cup, Berrettini tra i migliori d’Europa: in campo nei match singoli

Londra – Alla Laver Cup per celebrare l’azzurro e l’addio definitivo al tennis di Roger Federer. Ci sarà anche Matteo Berrettini a Londra nei prossimi giorni e scenderà in campo nei match individuali, passando dunque da riserva a titolare a tutti gli effetti. L’azzurro fa parte di un gruppo eccezionali di tennisti tra cui spiccano appunto Federer, lo stesso Rafael Nadal (atteso nelle prossime ore), Novak Djokovic, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas ed Andy Murray. Tra i migliori al mondo Berrettini vorrà partecipare al meglio e applaudire il grande Roger.

Matteo prenderà il posto nei singoli proprio di Nadal, che giocherà (forse) al fianco di Federer, come richiesto dallo svizzero, per uscire alla grande dal tennis agonistico.

Un Team Europe che parte probabilmente favorito, rispetto al Team World.

(foto@federtennis.it)

