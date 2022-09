Ostia: 16enne preso a calci e pugni da 5 ragazzini fuori scuola

Ostia – Aggressione con studente ferito fuori da una scuola a Ostia. Cinque ragazzi hanno picchiato un 16enne con calci e pugni e sono poi fuggiti via. Il giovane è stato poi soccorso e trasportato all’ospedale Grassi dai sanitari del 118. Sul posto i poliziotti del X Distretto Ostia. Il 16enne avrebbe riferito agli agenti di non conoscere il gruppo, ma di essere stato picchiato per incomprensioni di natura scolastica. Una ricostruzione che lascia molti dubbi e che è ora al vaglio degli investigatori. (fonte Agi)

