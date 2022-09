Ostia – Incendio in mattinata sul litorale romano. Alle ore 10.15 circa, infatti, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato la 13A e l’AS13 del distaccamento di Ostia in piazzale Cristoforo Colombo dove aveva preso fuoco il chiosco Blue Caffé. La squadra, giunta sul posto, ha provveduto ad estinguere l’incendio di modeste dimensioni ed a bonificare il sito. Non sono stati registrati feriti, la viabilità sulla Via Cristoforo Colombo non é stata intralciata dall’incendio.

