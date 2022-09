Settimana Europea dello Sport a Fondi: gli eventi dal 23 al 25 settembre

Fondi – Anche la Città di Fondi è pronta per la Settimana Europea dello Sport che si celebra in tutto il continente dal 23 al 30 settembre. L’evento, denominato quest’anno #beactive, propone valori quali il benessere psicofisico della popolazione, la resilienza nei confronti delle difficoltà, l’avvicinamento dei giovani all’attività fisica, l’integrazione delle persone con fragilità, l’inclusione socioeconomica e la promozione delle discipline outdoor.

A Fondi la settimana lanciata del 2015 dalla Commissione Europea si svolgerà al Palazzetto dello Sport, dal 23 al 25 settembre, e prenderà il via con una grande cerimonia inaugurativa in programma venerdì a partire dalle 17:00. I numerosissimi eventi, a cui la cittadinanza potrà prendere parte gratuitamente, si svolgeranno tra il Palazzetto dello Sport, l’area esterna e la neorealizzata tensostruttura.

Ben 26 le associazioni che hanno aderito alla Fondi Sport Week 2022, l’occasione ideale per scaldare i motori in vista del 2023.

A chiudere la settimana sarà infatti la visita della commissione Aces, in città per un ultimo sopralluogo prima dell’avvio dell’anno in cui Fondi sarà Città Europea dello Sport.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa agli eventi in programma questo weekend al Palazzetto dello Sport – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – sia per fare sport nell’ambito delle numerose iniziative organizzate dalle associazioni ma anche ad assistere dagli spalti, a fare il tifo e a vivere, in contemporanea a migliaia di altre città europee, i valori dell’evento quest’anno denominato #beactive”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fondi clicca qui

Il programma completo della Settimana Europea dello Sport a Fondi

Venerdì 23 Settembre

Palazzetto dello Sport

17:00 – Cerimonia di presentazione degli eventi, sfilata delle associazioni partecipanti con gli atleti e presentazione delle attività svolte dalle associazioni per l’anno sportivo.

18:30 – 22:00 – Esibizioni Arti Marziali (Judo – Taekwoondo – Kickboxing – Tai Ji Quan e Nei Kung Fu)

Zona 1 – ore 18:30 – 21:30

ASD Taekwondo Sporting Center (Taekwondo)

ASD Taekwon-do Karol (Taekwondo)

Zona 2 – ore 18:30 – 21:30

ASD Judo Fondi (Judo)

ASD Sakura (Arti marziali – Discipline Orientali)

Zona 3 – ore 19:00 – 20:00

ASD Shendao (Tai Ji Quan e Nei Kung Fu)

Zona 4 ore 19:30 – 21:30

ASD Club Scherma Fondi (Scherma)