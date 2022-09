Spettacolo, Ciocchetti (FdI): “Potenziare i sostegni alle sale cinematografiche”

Roma – “Nel programma elettorale di Fratelli d’Italia c’è molta attenzione verso il mondo dello spettacolo perché riteniamo sia uno dei settori più colpiti dalla crisi economica, sicuramente non adeguatamente aiutato dalle politiche portate avanti dal Pd e dal ministro Franceschini che hanno finito solo per favorire le grandi multinazionali e gli amici degli amici.” Lo ha dichiarato in una nota stampa l’esponente di Fdi Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Roma 6 che ha incontrato le categorie dello spettacolo UECI, CNA cinema e audiovisivo, CNA turismo e commercio, ATIP.

“Vanno prima di tutto potenziati i sostegni alle sale cinematografiche, allungate le finestre di sfruttamento sul modello francese ed europeo per la salvaguardia della sala cinematografica e insieme alle finestre andrà regolamentato anche la tempistica dello sfruttamento pubblicitario. E’ poi necessario recuperare lo spirito originario del sostegno al settore aiutando maggiormente le piccole e micro imprese italiane e il cinema di qualità destinato alla visione prioritaria nelle sale cinematografiche. La definizione di produttore indipendente cosi come prevista dalla legge 220 del 2016 oggi non è più efficace, se non addirittura in contrasto con i principi europei dell’eccezione e della diversità culturale La conseguenza è che i finanziamenti pubblici, soprattutto con il tax credit, finiscono per sostenere maggiormente le multinazionali attraverso poche imprese ormai nemmeno più italiane”.

“Infine – ha concluso Ciocchetti – serve un riequilibrio tra sistema teatrale pubblico e privato prevedendo anche per quest’ultimo il tax credit come già avviene per il cinema”.

