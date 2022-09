Stop emissioni di CO2: tour dei grandi campioni dello Sport assieme a Engie nelle scuole di Fiumicino

Fiumicino – Dal campione di nuoto Marco Orsi ad Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea, dal capitano della nazionale di basket Gigi Datome ad Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica. Gli atleti che costituiscono la squadra degli “Eengie Planet Ambassador”, nelle scuole del territorio per promuovere il progetto “Più Siamo, Meno Pesiamo”, che ha l’obiettivo (che si può raggiungere solo se tutti collaborano) di riduzione delle emissioni di CO2 con un risparmio energetico significativo.

“Ho avuto il piacere di incontrare il campione di nuoto Marco Orsi – afferma Angelo Caroccia, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino – al quale abbiamo mostrato il nostro impegno, come Amministrazione, di concerto con Engie, nell’efficientamento energetico, ricordando che Fiumicino è tra i primi Comuni green d’Italia, riconoscimento che mi rende orgoglioso”.

“Siamo fieri di mostrare il lavoro fatto nei plessi scolastici del Comune – prosegue Caroccia – dove in ben 34 scuole sono stati completati, o sono in atto, i lavori per la trasformazione green. Le scuole sono sicuramente una parte importante del progetto 0 emissioni, ma ricordiamo anche le 30 colonnine per ricarica elettrica per le autovetture, sparse in tutto il territorio, i ben 10.000 punti luce trasformati a led, gli oltre 35 chilometri di ciclabili che attraversano tutto il Comune. Non mancano poi i progetti per il futuro: in programma infatti, abbiamo l’acquisto di bus green che transiteranno nel centro storico. Un lavoro imponente per una causa che sentiamo moltissimo e che mi impegno a portare avanti”.

