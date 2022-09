Taxi e Ncc: incontro in Campidoglio per risolvere i problemi all’aeroporto di Fiumicino

Roma – Si è svolto nelle scorse ore un incontro fra le autorità di Roma Capitale, i rappresentanti di Aeroporti di Roma, della Polizia Locale di Fiumicino e del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia di Roma Capitale. Nell’incontro sono stati affrontati alcuni problemi relativi all’aeroporto di Fiumicino, con particolare riferimento al trasporto pubblico non di linea (taxi e Noleggio con Conducente).

La riunione – fanno sapere Campidoglio e Comune di Fiumicino in una nota congiunta – rappresenta un primo passo per analizzare di concerto le principali criticità che affliggono l’aeroporto di Fiumicino sia in ambito di lotta all’illegalità (a cui si sta facendo fronte grazie a una task force voluta dal Prefetto, che ha già prodotto risultati), sia in relazione alla viabilità interna aeroportuale e alla presenza di taxi e Ncc.

Questo primo incontro, prosegue la nota, ha avuto lo scopo di porre le basi per definire e tentare di risolvere i maggiori problemi dello scalo di Fiumicino, mediante un lavoro congiunto tra Roma Capitale, Comune di Fiumicino e gestore aeroportuale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link