Fiumicino – “Vicini a chi lavora e fa impresa con sacrificio”: questo lo spirito con cui questa mattina, 22 settembre 2022, il capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, Alessio Coronas, è sceso in piazza a Largo Paolo Borsellino, dove si tiene il mercato settimanale del giovedì.

Al suo fianco, Annagrazia Costanza Calabria parlamentare di Forza Italia e candidata al Senato: “Siamo qui in mezzo alla gente che con grandi sacrifici porta avanti il proprio lavoro – spiegano Coronas e Calabria -. Piccoli e medi imprenditori che mandano avanti la nostra economia e che hanno bisogno di sostegno per poter proseguire il loro onesto lavoro. E’ a loro che chiediamo di supportarci durante questo rush finale di campagna elettorale, per avere il modo e i mezzi necessari a dare sostegno al comparto degli ambulanti ed alle tematiche dell’Europa, che attraverso la direttiva Bolkestein vuole incidere sull’economia italiana”.

“Parlare con questa gente, sentire la propria voce, le loro storie di vita e di duro lavoro – concludono – ci sprona a fare sempre il massimo affinché i loro sacrifici quotidiani siano ripagati”.

