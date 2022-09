Ufficio comunale di Palidoro, Severini e Sbraccia: “Inadeguato e inadatto per la popolazione del Nord in continua crescita”

Fiumicino – “Recarsi agli uffici pubblici per gli abitanti del Nord del territorio è diventata una vera e propria odissea. Il motivo? Chiunque si reca nel distaccamento dell’ufficio comunale a Polidoro è costretto a sopportare il sole e le intemperie, perché all’interno della sala d’attesa ci sono solo due sedie“. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme e Paolo Sbraccia referente territoriale, in seguito ad un sopralluogo effettuato questa mattina presso la struttura.

“Difficile – spiegano Sbraccia e Severini – nei giorni di gran caldo sopportare il sole, quindi, con le persone costrette a cercare l’ombra coprendosi sotto le piante ed ora, con l’arrivo dell’inverno, sarà difficile sopportare il freddo, il vento e la pioggia. La cosa più preoccupante, è che questa situazione va avanti da anni e che quello di Palidoro è l’unico ufficio comunale per tutti gli abitanti del Nord del Comune: da Fregene, Maccarese, fino a Passoscuro, Palidoro, Torrimpietra, Aranova, Tragliata e Tragliatella, oltre 35mila persone non hanno spazi a disposizione.

Capiamo che lo stabile, essendo protetto dalle belle arti, sia difficile da ristrutturare, ma la soluzione è molto semplice: basterebbe posizionare un paio di panchine all’esterno, coperte da un gazebo che protegga gli utenti durante l’attesa. In un momento di investimenti, Pnrr, campagna elettorale con tanto di sbandieramento di progetti, è assurdo che questo stabile che offre servizi essenziali alla collettività sia lasciato in queste condizioni.

“A tal proposito, – conclude Severini – sto preparando una mozione al fine di chiedere al Consiglio comunale l’installazione di due panchine e di un gazebo in forma stabile, per poter permettere una copertura ai cittadini che si recano presso l’ufficio“.

