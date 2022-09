Catini e Onorati: “I conducenti del Tpl di Fiumicino sono di nuovo senza stipendio!”

Fiumicino – “Ci risiamo! I conducenti del Tpl di Fiumicino sono senza stipendio! La società Trotta, che gestisce il servizio, è ancora una volta in ritardo con il pagamento. Il Comune di Fiumicino, che dovrebbe controllare ed eventualmente revocargli il servizio, fa silenzio e gioca a scarica barile”.

Così in una nota Massimiliano Catini e Giovanna Onorati, esponenti di Azione Fiumicino, che aggiungono: “Non c’è più vergogna in questo nostro Paese, dove nessuno si prende la responsabilità di gestione e organizzazione dei servizi, che dovrebbero essere il termometro di un Paese civile e democratico in crescita”.

“Gli operatori non vengono pagati e il servizio diventa disservizio: le corse saltano e gli studenti restano a piedi! Non c’è che dire, siamo nel caos più totale! Ci resta la speranza che chi di dovere si svegli dal torpore e si occupi della questione”.

