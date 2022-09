Fiumicino, elezioni politiche 2022 e apertura degli uffici comunali: tutti gli orari

Fiumicino – In occasione delle elezioni politiche che si terranno domenica 25 settembre, l’Amministrazione comunale rende noto che per permettere il rinnovo delle carte di identità e il ritiro delle tessere elettorali, l’ufficio anagrafe e l’ufficio elettorale del Comune osserveranno i seguenti orari:

Sede centrale (Piazza gen. Carlo Alberto dalla Chiesa 78):

venerdì 23 settembre: apertura fino alle ore 18

sabato 24 settembre: apertura dalle ore 9 alle ore 18

domenica 25 settembre: apertura dalle ore 7 alle ore 23 (coincide con l’orario di apertura dei seggi elettorali)

Sede di Palidoro (Piazza SS Filippo e Giacomo, 19 – per i residenti nella zona nord, a partire da Fregene):

venerdì 23 settembre: apertura fino alle ore 18

sabato 24 settembre: apertura dalle ore 9 alle ore 18

domenica 25 settembre: apertura dalle ore 7 alle ore 23 (coincide con l’orario di apertura dei seggi elettorali)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link