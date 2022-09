Mosca - Il patriarca di Mosca, Kirill, ha esortato i fedeli a non aver paura della morte dopo l’annuncio della mobilitazione parziale in Russia. "Andate coraggiosamente a compiere il vostro dovere militare. E ricordate che se darete la vostra vita per la vostra Patria, per i vostri amici, allora sarete con Dio nel suo Regno, nella gloria e vita eterna". A riportarlo finora è il media indipendente bielorusso Nexta, che posta il video del sermone di Kirill che invita alla mobilitazione per combattere in Ucraina. (fonte Agi)

🤡Patriarch Kirill urged not to be afraid of death amid mobilization

"Go bravely to fulfill your military duty.And remember that if you die for your country, you will be with God in his kingdom, glory and eternal life"

Maybe Kirill will refuse an armored Mercedes and security? pic.twitter.com/Bo6WaYcUKp

