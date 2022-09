La paura non fa più 90… Con la pianta di aconito diciamo addio ad ansia, agitazione e panico

Nella nostra attività quotidiana di farmacisti notiamo quanto la nostra società viva in uno stato di ansia, di agitazione, di paura, che spesso sfocia in vere e proprie crisi di panico. La medicina permette il trattamento di queste situazioni con rimedi che tranquillizzano il paziente. Vengono per questo usati dei farmaci, chiamati benzodiazepine, che però nel tempo creano dipendenza ed assuefazione. Dipendenza ovvero il paziente non riesce più a pensare che sia possibile una vita senza questi prodotti chimici; assuefazione ovvero che per mantenere sempre la stessa efficacia, nel tempo, bisogna aumentare le dosi

Per fortuna, come sempre, esiste Madre Natura che ci offre un’arma incredibile. Parliamo della pianta di aconito, capace, come rimedio omeopatico, di contenere stati di ansia, evitando che gli stessi si trasformino in vere e proprie crisi di panico. La pianta è tossica se usata come tale ma trattata omeopaticamente, ovvero diluita e dinamizzata, perde la sua tossicità e diventa un rimedio prodigioso per allentare le tensioni del nostro sistema nervoso. In omeopatia il rimedio Aconitum napellus è capace anche di normalizzare quadri di ipertensione dovuti ad emotività o a momenti di vissuto intenso e stressante. La pianta, bellissima per forma e colori, vive in ambienti montuosi ed è originaria del Regno Unito.

Info: dott. Marco Tortorici, esperti in omeopatia dal 1985. Tel. 06 6858 6674

