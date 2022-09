Maratona di Berlino, Kakà: “Emozionato come prima di scendere in campo”

Berlino – Un personaggio sportivo speciale alla Maratona di Berlino. L’ex calciatore del Milan e del Brasile Kakà correrà i suoi primi 42 km su strada domenica prossima. Anche lui tra gli atleti top della manifestazione in conferenza stampa: “Sono eccitato come lo ero prima delle partite di calcio”. Ha dichiarato l’ex beniamino dei campi di calcio.

E’ un atleta dilettante alla Maratona di Berlino il calciatore del Real Madrid nella prima decade degli anni 2000 ed è un aspetto che ama particolarmente nelle maratone: “Qualcosa di davvero buono”. La sua partecipazione è stata ispirata dalla lotta al Covid di suo papà che è stato 45 giorni in ospedale. Ci sarà anche lui a Berlino nel campo dell’esperienza familiare, ambito di partecipazione dell’evento: “Non correrà però – ha sottolineato Kakà – sta solo camminando, ma volevamo fare insieme questa esperienza”.

“Sono molto emozionato – ha proseguito il brasiliano – vorrei correre la Maratona in 3 ore e 40 minuti, ma se sto bene anche in meno tempo”.

(foto@Berlin-Marathon/Facebook)

l Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.