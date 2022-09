Previsioni meteo Italia

LA SITUAZIONE. Un vortice di bassa pressione centrato sull’Ucraina continua a pilotare verso il Mediterraneo centrale e l’Italia correnti di aria fresca, per non dire fredda, di lontana estrazione artica. Queste correnti entrano in contatto in corrispondenza delle Isole Maggiori con aria calda e umida proveniente dal nord Africa relativa ad una bassa pressione stimolata dall’arrivo di aria calda dall’anticiclone tropicale in rimonta da ovest. La Sicilia orientale è particolarmente vulnerabile a queste situazioni ed è infatti proprio tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa che si registrano gli apporti pluviometrici più significativi fino a 40mm con anche delle piccole e locali criticità per allagamenti nella giornata di mercoledì e fino a 18mm nelle ultime ore con un coinvolgimento anche del settore settentrionale. Qualche pioggia ha interessato anche la Sardegna ma nel complesso meno incisiva con accumuli massimi di 6-8mm. Sotto il profilo climatico da segnalare temperature ancora abbondantemente sotto media nei valori minimi soprattutto al Nord. Raggiunti all’alba valori fino a 6-7°C in Emilia Romagna e fino a 4-5°C sulle colline del Chianti in Toscana. Freddo atipico anche sulle colline tra Lazio e Abruzzo, sfiorati gli 0°C a L’Aquila. Minime sotto ai 10°C anche in Calabria nel Cosentino. Sono valori da prima decade di novembre.

METEO VENERDÌ 23 SETTEMBRE: Nord sole prevalente con tendenza in serata a velatura e stratificazioni in ispessimento da ovest e tendenza in nottata a qualche prima pioggia al Nordovest. Centro, tempo stabile e soleggiato con qualche addensamento serale sull’alta Toscana. Sud nuvolosità variabile su Sardegna meridionale e Sicilia con qualche isolato piovasco in Sicilia. Variabilità e locali isolati fenomeni anche sulla Calabria meridionale ionica. Soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in aumento. Venti ancora tesi tra Est e Nordest ma in rotazione da SE su Sardegna e Tirreno centro settentrionale. Mari mossi o molto mossi i bacini orientali, poco mossi gli altri.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: stabile e in prevalenza soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, salvo il transito di prime innocue velature tra pomeriggio e sera. Temperature massime stabili, su valori contenuti entro i 22-25°C, minime in ulteriore lieve calo specie sui fondovalle appenninici; qui con valori sin verso i 2-7°C. Venti deboli o moderati da Nordest. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Noteremo sole prevalente fino a venerdì compreso, con temperature massime entro 22-25°C, mentre le minime risulteranno molto contenute a valle, specie lungo l’Appennino (qui con valori sin verso i 3-6°C). Ventilazione in prevalenza nord-orientale, a tratti moderata-tesa. Netto e forte peggioramento delle condizioni meteo nel weekend, tra 24 e 26 settembre, per l’avanzare di una perturbazione da Ovest. Nel dettaglio, si segnalano primi forti temporali a partire dal pomeriggio-sera di sabato sulla Toscana nord-occidentale e costiera, in estensione all’entroterra appenninico. Segue l’interessamento tra tarda sera/notte successiva dei settori costieri tra Livornese e grossetano quindi la Maremma con forti temporali che nel corso della notte di domenica si sposteranno verso l’alto Lazio. Domenica perturbata sul Lazio, con temporali molto forti in particolare sul medio-basso Lazio. Previsti fenomeni anche a carattere di nubifragio con possibili criticità idrogeologiche più probabili su Toscana nord-occidentale, bassa Toscana e basso Lazio. Lunedì 26 perturbato sul Lazio, di nuovo con temporali intensi specie tra romano, pontino e frusinate.

(Fonte: 3B Meteo)

