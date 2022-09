Nettuno primo comune del Lazio su Librarisk

Nettuno – Il Comune di Nettuno è il primo del Lazio ad essere inserito su Librarisk, un’app creata per essere un canale diretto tra il Comune e i Cittadini per le informazioni riguardanti le emergenze e le buone pratiche di prevenzione del rischio e a cui il Comune di Nettuno ha aderito il 29 luglio scorso. I contenuti sono costantemente aggiornati per informare come comportarsi in fase di allerta o emergenza. L’App è scaricaribile gratuitamente sia per IOS che Android a questo link https://www.librarisk.com/

Nei giorni scorsi, inoltre, il Commissario Straordinario Bruno Strati ha tenuto una riunione con i responsabili della Protezione civile comunale e delle Associazioni di volontariato per fare un punto della situazione sulle procedure di allertamento delle condizioni meteorologiche avverse. E’ stata fatta una ricognizione delle aree del territorio comunale più esposte al rischio idrogeologico per la predisposizione delle misure di intervento necessarie. Il Commissario ha chiesto che venga data massima diffusione dell’app Librarisk anche nelle scuole e negli spazi di socialità.

