Rapina un negozio nel centro di Roma e aggredisce la titolare: arrestato

Roma – Ha aggredito la titolare di un negozio nel pieno centro di Roma per poi allontanarsi dopo aver prelevato dal negozio decine di borse e portafogli: è stato l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale che ha permesso di bloccare l’uomo, un cittadino di 33 anni, mentre cercava di fuggire su via di Torre Argentina, con il carico degli accessori rubati poco prima dall’esercizio.

Gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), diretti dal Dott. Stefano Napoli, hanno tratto in arresto il 33enne e recuperato l’intera refurtiva, mentre un’altra pattuglia, sopraggiunta un ausilio, ha fornito assistenza alla vittima, prestandole l’aiuto necessario e ricostruendo i dettagli dell’accaduto, confermato anche dalle immagini di una telecamera presente all’interno dell’attività commerciale, subito esaminate dagli operanti: sono state le urla della donna che, attirando l’attenzione di alcuni passanti, hanno messo in fuga il rapinatore, bloccato pochi istanti dopo dalla pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti hanno posto sotto sequestro anche un oggetto appuntito, usato dall’uomo per cercare di immobilizzare la vittima.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

