Ardea, lanciano bottiglie di vetro e sputano sui tavolini di una pizzeria: intervengono i Carabinieri

Ardea – Lanciano bottiglie di vetro davanti al locale e sputano sui tavoli. Atti di vandalismo che ormai sono all’ordine del giorno a Tor San Lorenzo, ma stavolta a subirli è stata una rinomata pizzeria al centro del quartiere.

Due stranieri intorno alle 18:30 di ieri, in stato di alterazione dovuta all’eccessivo consumo di alcol, hanno iniziato a lanciare bottiglie di birra per terra e a gettare la birra stessa sui tavoli esterni della pizzeria. I due, richiamati dagli inservienti, hanno risposto con tono minaccioso di non intromettersi, continuando a vandalizzare l’esterno del locale.

Gli uomini sono entrati poi all’interno della pizzeria, incuranti dei richiami del personale e hanno sputato sui tavolini. A quel punto i camerieri hanno chiamato i carabinieri di Tor San Lorenzo che sono intervenuti tempestivamente sul luogo. Nel frattempo i due sono fuggiti su viale Tor San Lorenzo, ma i militari sono riusciti a raggiungerli e a identificarli.

Gli stessi dipendenti della pizzeria hanno lamentato come questi episodi avvengano di continuo nelle ore notturne. Una situazione di violenza che spaventa anche i cittadini di Tor San Lorenzo. Tra ladri, stranieri, vandali e residenti abusivi la sicurezza viene meno per le vie del quartiere, soprattutto nella zona dei 706 ettari delle Salzare e sul lungomare, che ormai è “terra di nessuno”, come definito dagli abitanti stessi. Questi disagi alla popolazione locale si verificano specialmente di sera, una situazione che stando al malumore dei cittadini è sempre più grave, e potrebbe diventare anche pericolosa.

Una zona incontrollata ma i cittadini, saputo anche dell’arrivo nell’Arma del nuovo Capitano, sperano che questi episodi possano ridursi, anche grazie ai posti di controllo delle forze dell’ordine.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui