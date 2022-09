Londra - "Questa notte non ho praticamente potuto dormire, perché ero davvero emozionato. Se sono un tennista è grazie a Federer: lui non lo sa ma, quando ero un bambino, ho provato a infilarmi sul centrale di Roma per vederlo da vicino, perché non possedevo il biglietto”.

“Lui mi ha ispirato così tanto, ha fatto troppo per questo sport. Per me è dura spiegare quello sento a vederlo qui di fianco a me". Così Matteo Berrettini, dopo la vittoria sul canadese Felix Auger-Aliassime, conquistata nella Laver Cup di tennis a Londra, sotto lo sguardo dell'ormai ex campionissimo svizzero.

Foto 2 di 2



"È incredibile per me averlo avuto qui mentre giocavo - ha aggiunto l'azzurro -. Per farvi capire, ieri mentre piangeva sulla mia spalla, mi sono detto: 'ma è vero, sta succedendo? Roger Federer piange sulla mia spalla?'. Si, grazie Roger per tutti i consigli". (Ansa).

(foto@LaverCup-Twitter)

